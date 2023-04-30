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В Израиле из-за протестов перекрывалась главная магистраль Тель-Авива

30 апреля 2023 08:03
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Новости Израиля. Израиль снова охватили акции протеста. Демонстранты по-прежнему требуют отменить судебную реформу премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле из-за протестов перекрывалась главная магистраль Тель-Авива-1

Традиционно самой многочисленной и шумной стала акция в Тель-Авиве. На центральных улицах города собрались десятки протестующих. Больше всего человек пришли к перекрестку у комплекса Азриэли, где находятся правительственные здания и штаб Минобороны. Перекрыта оказалась главная магистраль Тель-Авива. Восстановить движение пытались правоохранители. Им удалось разогнать демонстрантов. Без задержаний не обошлось. Напомним, по мнению активистов, предложенная премьером судебная реформа подрывает демократию в стране и наделяет правительство еще большей властью.  

# Протесты # Новости Израиля # Фотофакт

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