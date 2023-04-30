В Израиле из-за протестов перекрывалась главная магистраль Тель-Авива

Традиционно самой многочисленной и шумной стала акция в Тель-Авиве. На центральных улицах города собрались десятки протестующих. Больше всего человек пришли к перекрестку у комплекса Азриэли, где находятся правительственные здания и штаб Минобороны. Перекрыта оказалась главная магистраль Тель-Авива. Восстановить движение пытались правоохранители. Им удалось разогнать демонстрантов. Без задержаний не обошлось. Напомним, по мнению активистов, предложенная премьером судебная реформа подрывает демократию в стране и наделяет правительство еще большей властью.