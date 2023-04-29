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Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

29 апреля 2023 17:27
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Новости США. Пять человек, среди которых 8-летний ребенок, убиты при стрельбе в Техасе. Трагедия произошла в одном из районов Кливленда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе-1

Как сообщили в полиции, вооруженный штурмовой винтовкой преступник зашел в дом и открыл стрельбу по его жителям. По словам властей, подозреваемый – латиноамериканец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Местным жителям предписано оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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