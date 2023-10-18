За две недели на Канарские острова Испании прибыли более 8,5 тысячи нелегальных мигрантов

Новости Испании. Испания не справляется с наплывом мигрантов. За две недели на Канарские острова прибыли более 8,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти пытаются справиться с потоком нелегалов, которые хотят попасть в Европу морским путем. Архипелаг посетили представители МВД. По итогам визита заявлено, что для контроля ситуации власти выделят два самолета национальной гвардии. По данным ведомства, в 2023 году количество мигрантов, прибывших на острова морским путем, на 80 % больше, чем за тот же период 2022 года.