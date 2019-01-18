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В Италии вводят базовый доход в 780 евро для неимущих и безработных

18 января 2019 08:53
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Новости Италии. Совет министров Италии одобрил введение базового дохода для неимущих и безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии вводят базовый доход в 780 евро для неимущих и безработных-1

Экономическая мера, которая получила название «гражданский доход», предполагает выплату 780 евро тем итальянцам, чей доход находится ниже уровня абсолютной бедности. Согласно данным национального института статистики, за чертой бедности в стране живут 5 миллионов человек.

# Социальная помощь # Фотофакт

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