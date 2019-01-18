В Италии вводят базовый доход в 780 евро для неимущих и безработных

Новости Италии. Совет министров Италии одобрил введение базового дохода для неимущих и безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая мера, которая получила название «гражданский доход», предполагает выплату 780 евро тем итальянцам, чей доход находится ниже уровня абсолютной бедности. Согласно данным национального института статистики, за чертой бедности в стране живут 5 миллионов человек.