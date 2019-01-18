В Польше легализовали марихуану для медицинских целей

Новости Польши. В Польше вступил в силу закон о легализации продажи марихуаны в медицинских целях. Первая партия продукта уже поступила на аптечные склады страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 января граждане могут заказать необходимый для лечения препарат. Один грамм сухого продукта обойдется в 17 долларов. По предварительным оценкам, в употреблении марихуаны в медицинских целях в Польше нуждаются около 300 тысяч пациентов.