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Теракт в столице Колумбии: погиб 21 человек, около 70 ранены

18 января 2019 08:20
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Новости Колумбии. Жертвами теракта в Боготе столице стали более 20 человек. Еще около 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в столице Колумбии: погиб 21 человек, около 70 ранены-1

Все произошло в кадетской школе. Вскоре после окончания церемонии присвоения званий выпускникам на территорию въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Смертник активировал бомбу. Мотивы злоумышленника полиции неизвестны. Ведется расследование.

Теракт в столице Колумбии: погиб 21 человек, около 70 ранены-4

Президент Колумбии объявил в стране трехдневный траур.

# Теракт # Фотофакт

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