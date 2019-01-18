Теракт в столице Колумбии: погиб 21 человек, около 70 ранены

Новости Колумбии. Жертвами теракта в Боготе столице стали более 20 человек. Еще около 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Жертвами теракта в Боготе столице стали более 20 человек. Еще около 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все произошло в кадетской школе. Вскоре после окончания церемонии присвоения званий выпускникам на территорию въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Смертник активировал бомбу. Мотивы злоумышленника полиции неизвестны. Ведется расследование.
Президент Колумбии объявил в стране трехдневный траур.