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Двухлетний мальчик, упавший в 100-метровую шахту, всё ещё не обнаружен

18 января 2019 08:34
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Новости Испании. Продолжаются поиски двухлетнего мальчика вблизи испанского города Малага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок упал в колодец глубиной 100 метров. Поиски осложняются тем, что диаметр скважины равен лишь 25 сантиметрам. Ребенок пропал еще 13 января. В поисках задействованы инженеры, геологи, а также военные.

Двухлетний мальчик, упавший в 100-метровую шахту, всё ещё не обнаружен-1

Специалисты уже осмотрели около 80 метров глубины скважины и обнаружили только пакет с конфетами, который был в руках у ребенка. Одновременно спасатели пытаются прокопать горизонтальный тоннель, который подойдет к шахте сбоку.

Спасатели надеются, что малыш остался жив, если попал в воздушный карман под землей. Однако затянувшиеся поиски снижают шансы на благополучный исход.

# Несчастный случай # Фотофакт

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