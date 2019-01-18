Двухлетний мальчик, упавший в 100-метровую шахту, всё ещё не обнаружен

Ребенок упал в колодец глубиной 100 метров. Поиски осложняются тем, что диаметр скважины равен лишь 25 сантиметрам. Ребенок пропал еще 13 января. В поисках задействованы инженеры, геологи, а также военные.

Специалисты уже осмотрели около 80 метров глубины скважины и обнаружили только пакет с конфетами, который был в руках у ребенка. Одновременно спасатели пытаются прокопать горизонтальный тоннель, который подойдет к шахте сбоку.

Спасатели надеются, что малыш остался жив, если попал в воздушный карман под землей. Однако затянувшиеся поиски снижают шансы на благополучный исход.