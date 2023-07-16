Прямой эфир

В Италии сотрудники аэропортов вышли на протесты с требованием поднять зарплату

16 июля 2023 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии на масштабную акцию протеста вышли сотрудники аэропортов. Они требуют пересмотреть оплату труда. Министр транспорта призвал бастующих проявить здравый смысл, чтобы не навредить туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии сотрудники аэропортов вышли на протесты с требованием поднять зарплату-1

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы: всего около тысячи. В результате сотни пассажиров были вынуждены пересмотреть свои планы. Хотя о возможных сбоях в работе гостей предупреждали заранее. Сотрудники аэропортов о намерении бастовать предупреждали давно, но к их требованиям отнеслись несерьезно.

# Протесты # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Активисты в Германии опасаются начала войны с Россией
16 июля 2023 11:54

Активисты в Германии опасаются начала войны с Россией

Близ Аляски в США зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
16 июля 2023 11:41

Близ Аляски в США зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

Развожаев сообщил о десятом БПЛА сбитым над Севастополем с помощью РЭБ
16 июля 2023 11:39

Развожаев сообщил о десятом БПЛА сбитым над Севастополем с помощью РЭБ