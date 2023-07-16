В Италии сотрудники аэропортов вышли на протесты с требованием поднять зарплату

Новости Италии. В Италии на масштабную акцию протеста вышли сотрудники аэропортов. Они требуют пересмотреть оплату труда. Министр транспорта призвал бастующих проявить здравый смысл, чтобы не навредить туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы: всего около тысячи. В результате сотни пассажиров были вынуждены пересмотреть свои планы. Хотя о возможных сбоях в работе гостей предупреждали заранее. Сотрудники аэропортов о намерении бастовать предупреждали давно, но к их требованиям отнеслись несерьезно.