Новости Германии. Жители Германии собрались на акцию в Дюссельдорфе. Они призывают правительство отказаться от военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправка техники и оружия усугубляет и затягивает боевые действия, уверены активисты. А западные страны только увеличивают напряженность. В подрыве мира и разжигании войны демонстранты упрекнули Североатлантический альянс. «Нет мира с НАТО» и «Остановить экономическую войну против России» написано на плакатах протестующих. Некоторые из них опасаются того, что в прямой конфликт с Россией вступит и Германия.

Мы не воюем с Россией. Мы не согласны с тем, что правительство Германии посылает оружие в зону боевых действий. Оружие не создает мира, оружие продлевает и увеличивает человеческие страдания в Украине.

Сейчас страна находится в упадке с экономической точки зрения. Активисты отмечают растущую инфляцию и мрачные финансовые перспективы.