Прямой эфир

Активисты в Германии опасаются начала войны с Россией

16 июля 2023 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Жители Германии собрались на акцию в Дюссельдорфе. Они призывают правительство отказаться от военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты в Германии опасаются начала войны с Россией-1

Отправка техники и оружия усугубляет и затягивает боевые действия, уверены активисты. А западные страны только увеличивают напряженность. В подрыве мира и разжигании войны демонстранты упрекнули Североатлантический альянс. «Нет мира с НАТО» и «Остановить экономическую войну против России» написано на плакатах протестующих. Некоторые из них опасаются того, что в прямой конфликт с Россией вступит и Германия.

Активисты в Германии опасаются начала войны с Россией-4

Мы не воюем с Россией. Мы не согласны с тем, что правительство Германии посылает оружие в зону боевых действий. Оружие не создает мира, оружие продлевает и увеличивает человеческие страдания в Украине.

Сейчас страна находится в упадке с экономической точки зрения. Активисты отмечают растущую инфляцию и мрачные финансовые перспективы.

# Протесты # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Близ Аляски в США зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
16 июля 2023 11:41

Близ Аляски в США зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

Развожаев сообщил о десятом БПЛА сбитым над Севастополем с помощью РЭБ
16 июля 2023 11:39

Развожаев сообщил о десятом БПЛА сбитым над Севастополем с помощью РЭБ

FQ: НАТО фактически обрекает Украину на поражение в конфликте с Россией
16 июля 2023 11:04

FQ: НАТО фактически обрекает Украину на поражение в конфликте с Россией