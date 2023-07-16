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Развожаев сообщил о десятом БПЛА сбитым над Севастополем с помощью РЭБ

16 июля 2023 11:39
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Над Севастополем вновь обнаружен и уничтожен очередной, десятый за сегодняшнее утро, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в районе внешнего рейда произошло подавление дрона силами РЭБ, и в настоящее время флотилия осуществляет его ликвидацию на акватории. Обстановка в воздухе находится под постоянным контролем, все службы оперативного реагирования находятся в состоянии готовности.

Рано утром украинские силы начали масштабный обстрел Севастополя. По сообщению Минобороны РФ, в воздухе над Черным морем были сбиты два беспилотника, с помощью средств РЭБ подавлено пять аппаратов, а в зоне внешнего рейда уничтожено два надводных аппарата.

# Международная политика # Михаил Развожаев

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