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В Италии реки вышли из берегов и затопили улицы

03 ноября 2023 08:19
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Новости Италии. Один человек погиб, еще один пропал без вести при мощном урагане, который обрушился на Италию. Он принес с собой сильные ливни и ветер, который валит деревья и линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии реки вышли из берегов и затопили улицы-1

Во многих районах реки вышли из берегов и вода хлынула на улицы городов. Из-за непогоды в Тоскане введено чрезвычайное положение, жителей попросили не выходить из дома и подняться на верхние этажи.

Высший уровень опасности объявлен еще в двух провинциях. Там закрыты школы, из четырех городов поступили сообщения о затопленных больницах. Закрыты многие шоссе. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы дожди и ветер еще больше усилятся.

# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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