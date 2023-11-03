В США впервые казнят заключенного с помощью газообразного азота

Верховный суд штата Алабама разрешил казнить заключенного Кеннета Смита, признанного виновным в заказном убийстве в 1988 году, с помощью газообразного азота. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

До этого подобный способ казни еще не применялся. За убийство Элизабет Сеннетт, жены пастора, который, как выяснилось, была заказчиком этого преступления, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов. Соучастник Смита был казнен в 2010 году.

После неудавшейся попытки казни через «смертельную инъекцию» адвокаты Смита по-прежнему борются за его жизнь. Они надеются, что суд поймет несправедливость второй казни.

По словам генерального прокурора штата Алабама, семья убитого 35 лет ожидала справедливости. Казнь азотом одобрена в трех штатах США, но еще не применялась. Приверженцы этого метода говорят о его практической безболезненности, а противники сравнивают его с экспериментами на людях.