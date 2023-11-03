Израиль обвинили в применении запрещённых боеприпасов

Израиль продолжает наступление на севере Газы. Командование ЦАХАЛ заявило, что армия полностью взяла под контроль город Газа и сейчас продвигается дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перерезаны все дороги, ведущие к нему как с юга, так и с севера. При этом международные правозащитные организации обвинили Израиль в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором. Несколько экспертов ООН выступили с докладом, в котором назвали действия в Газе геноцидом жителей анклава.