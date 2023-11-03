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Израиль обвинили в применении запрещённых боеприпасов

03 ноября 2023 08:17
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Израиль продолжает наступление на севере Газы. Командование ЦАХАЛ заявило, что армия полностью взяла под контроль город Газа и сейчас продвигается дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль обвинили в применении запрещённых боеприпасов-1

Перерезаны все дороги, ведущие к нему как с юга, так и с севера. При этом международные правозащитные организации обвинили Израиль в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором. Несколько экспертов ООН выступили с докладом, в котором назвали действия в Газе геноцидом жителей анклава.

Израиль обвинили в применении запрещённых боеприпасов-4

Накануне через египетский погранпереход сектор покинули более 400 человек. Планируется, что 3 ноября через него пропустят более 620 беженцев.

# Международная политика # Фотофакт

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