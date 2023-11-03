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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине

03 ноября 2023 08:14
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Палата представителей Конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, утвердила законопроект о выделении Израилю около 14,3 млрд долларов помощи без упоминания Украины. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты, против – 196. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер демократов Чак Шумер сообщил, что верхняя палата парламента, которую контролирует его фракция, не будет обсуждать законопроект без пункта о предоставлении помощи Украине. Взамен будет внесена своя собственная двухпартийная инициатива.

Белый дом возражает против рассмотрения республиканского законопроекта в его нынешней форме, заявляя, что это станет ужасным сигналом для России и остального мира о решительности Вашингтона и провалом в поддержке Украины. Если такой закон будет принят Конгрессом, Белый дом пригрозил ветировать его.

# Международная политика

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