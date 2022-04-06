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В Италии протестующие выступили против санкций и отправки оружия в Украину

06 апреля 2022 08:19
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Новости Италии. В странах Евросоюза нарастает недовольство экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко подорожавшая жизнь вынуждает людей выходить на улицы, заявляя таким образом протест против политики ЕС.

В Италии протестующие выступили против санкций и отправки оружия в Украину-1

Так, в Италии люди требуют отставки премьер-министра. Ранее с его подачи многие потеряли работу за отказ вакцинироваться. А значит, остались без зарплаты. Теперь жителям даже нечем платить за коммунальные услуги, тем более на фоне роста цен на энергоносители.

В Италии протестующие выступили против санкций и отправки оружия в Украину-4

Итог – очередные митинги со стороны граждан, которые к тому же недовольны и тем, что власти втягивают их в военные конфликты. Протестующие Италии выступили против отправки оружия в Украину и против санкций, из-за которых они вынуждены жить в режиме жесткой экономии.

# Акции протеста # Марио Драги # Фотофакт

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