В Италии протестующие выступили против санкций и отправки оружия в Украину

Новости Италии. В странах Евросоюза нарастает недовольство экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко подорожавшая жизнь вынуждает людей выходить на улицы, заявляя таким образом протест против политики ЕС.
Новости Италии. В странах Евросоюза нарастает недовольство экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко подорожавшая жизнь вынуждает людей выходить на улицы, заявляя таким образом протест против политики ЕС.
Так, в Италии люди требуют отставки премьер-министра. Ранее с его подачи многие потеряли работу за отказ вакцинироваться. А значит, остались без зарплаты. Теперь жителям даже нечем платить за коммунальные услуги, тем более на фоне роста цен на энергоносители.
Итог – очередные митинги со стороны граждан, которые к тому же недовольны и тем, что власти втягивают их в военные конфликты. Протестующие Италии выступили против отправки оружия в Украину и против санкций, из-за которых они вынуждены жить в режиме жесткой экономии.