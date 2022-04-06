В Италии протестующие выступили против санкций и отправки оружия в Украину

Новости Италии. В странах Евросоюза нарастает недовольство экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко подорожавшая жизнь вынуждает людей выходить на улицы, заявляя таким образом протест против политики ЕС.

Так, в Италии люди требуют отставки премьер-министра. Ранее с его подачи многие потеряли работу за отказ вакцинироваться. А значит, остались без зарплаты. Теперь жителям даже нечем платить за коммунальные услуги, тем более на фоне роста цен на энергоносители.