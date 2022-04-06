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Жительница Донбасса: в многоэтажках люди сгорели. Снаряд развалил пятиэтажку на две части

06 апреля 2022 08:05
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Украинские нацбатальоны усилили обстрелы по гуманитарным коридорам, заявили в Минобороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жительница Донбасса: в многоэтажках люди сгорели. Снаряд развалил пятиэтажку на две части-1

Сложнее всего сейчас в Мариуполе. Эвакуация из города заметно замедляется. Тем не менее порядка 18,5 тысяч человек удалось вывезти в Россию из опасных районов за прошедшие сутки.  

Жительница Донбасса: в многоэтажках люди сгорели. Снаряд развалил пятиэтажку на две части-4

Люди сгорели наверху, в многоэтажках люди сгорели. Бомбоубежище – рядом пятиэтажка была, туда снаряд упал, прямо на бомбоубежище и развалил пятиэтажку на две части.  

Гуманитарная катастрофа развернулась в Донецке. Ранее основной источник водоснабжения города подвергся обстрелу. С тех пор жители получают воду из резервного водохранилища.  

Жительница Донбасса: в многоэтажках люди сгорели. Снаряд развалил пятиэтажку на две части-7

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# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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