Жительница Донбасса: в многоэтажках люди сгорели. Снаряд развалил пятиэтажку на две части

Украинские нацбатальоны усилили обстрелы по гуманитарным коридорам, заявили в Минобороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложнее всего сейчас в Мариуполе. Эвакуация из города заметно замедляется. Тем не менее порядка 18,5 тысяч человек удалось вывезти в Россию из опасных районов за прошедшие сутки.

Люди сгорели наверху, в многоэтажках люди сгорели. Бомбоубежище – рядом пятиэтажка была, туда снаряд упал, прямо на бомбоубежище и развалил пятиэтажку на две части.

Гуманитарная катастрофа развернулась в Донецке. Ранее основной источник водоснабжения города подвергся обстрелу. С тех пор жители получают воду из резервного водохранилища.