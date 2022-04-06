Прямой эфир

Назвали «спланированной акцией». В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль

06 апреля 2022 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Румынии. Обстоятельства ЧП у здания посольства России в Бухаресте выясняют местные правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назвали «спланированной акцией». В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль-1

6 апреля в 6:30 неизвестный мужчина попытался протаранить забор. Следствие не исключает, что авария могла быть преднамеренной. После удара машина загорелась, спасти водителя не удалось.

Местные СМИ сообщают, что накануне мужчина был осужден на 15 лет за насилие над падчерицей. Он единственный погибший в этой автокатастрофе, никто из работников посольства не пострадал. Сейчас следствие в Румынии разрабатывает несколько версий случившегося.

Назвали «спланированной акцией». В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль-4

В СМИ происшествие назвали «спланированной акцией» и «атакой на диппредставительство». Председатель Следственного комитета России поручил расследовать инцидент.

# Авария # Александр Бастрыкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов
05 апреля 2022 19:35

Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов

Из Украины приходят сообщения о добровольной сдаче в плен военнослужащих ВСУ
05 апреля 2022 18:01

Из Украины приходят сообщения о добровольной сдаче в плен военнослужащих ВСУ

Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе
05 апреля 2022 14:28

Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе