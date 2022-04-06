Назвали «спланированной акцией». В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль

Новости Румынии. Обстоятельства ЧП у здания посольства России в Бухаресте выясняют местные правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 апреля в 6:30 неизвестный мужчина попытался протаранить забор. Следствие не исключает, что авария могла быть преднамеренной. После удара машина загорелась, спасти водителя не удалось.

Местные СМИ сообщают, что накануне мужчина был осужден на 15 лет за насилие над падчерицей. Он единственный погибший в этой автокатастрофе, никто из работников посольства не пострадал. Сейчас следствие в Румынии разрабатывает несколько версий случившегося.