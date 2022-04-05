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Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов

05 апреля 2022 19:35
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В Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все выступления в основном сводились к обвинениям Москвы в геноциде украинского народа.

Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов-1

Прежде всего в пример приводятся трагические события в Буче, где в массовом расстреле местных жителей считают виновными российских военных. Президент Зеленский, выступая на Совбезе по видеосвязи, и вовсе назвал произошедшее резней и потребовал наказать Москву. В свою очередь Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией украинских радикалов. По его словам, в версии Киева и Запада есть большие нестыковки.

Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов-4

Кроме того, Россия потребовала от Великобритании разъяснить свой отказ провести заседание Совета безопасности ООН непосредственно по ситуации в Буче. Подобное решение Москва назвала «позором британской дипломатии». Небензя также сообщил, что российская сторона располагает сотнями, если не тысячами свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. 

# Международная политика # Василий Небензя # Владимир Зеленский # Фотофакт

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