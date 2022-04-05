Василий Небензя на Совбезе ООН назвал события в Буче постановкой украинских радикалов

В Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все выступления в основном сводились к обвинениям Москвы в геноциде украинского народа.

Прежде всего в пример приводятся трагические события в Буче, где в массовом расстреле местных жителей считают виновными российских военных. Президент Зеленский, выступая на Совбезе по видеосвязи, и вовсе назвал произошедшее резней и потребовал наказать Москву. В свою очередь Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией украинских радикалов. По его словам, в версии Киева и Запада есть большие нестыковки.