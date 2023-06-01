Прямой эфир

В Италии подорожали спагетти и другие макароны – в Европе растут цены на продукты

01 июня 2023 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейцам приходится все больше тратить на еду. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в крупном американском издании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Италии подорожали спагетти и другие макароны – в Европе растут цены на продукты-1

Так, в Италии цены на спагетти и другие макаронные изделия, составляющие основу рациона жителей страны, за год выросли почти на 17 %. В Германии, крупнейшей экономике ЕС, молочные продукты подорожали на 40 %, а картофель – на 14 %. В Нидерландах почти на 80 % стал дороже сахар, всего же стоимость основных продуктов в стране только за 6 месяцев подскочила на 15 %. В Великобритании ситуация оказалась намного хуже, чем в других странах западной Европы. Здесь цена на простой белый хлеб в течение года возросла на 28 %. По мнению экспертов, причина в том, что компании-поставщики поднимают цены выше себестоимости для сохранения прибыли. По оценкам экономистов, от 10 % до 20 % продовольственной инфляции в Европе можно отнести на счет спекуляций. 

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
RS: в НАТО разработали секретный план на случай войны с Россией
01 июня 2023 09:06

RS: в НАТО разработали секретный план на случай войны с Россией

Гладков: Шебекино подверглось обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек ранены
01 июня 2023 08:39

Гладков: Шебекино подверглось обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек ранены

В Палате представителей США одобрили законопроект о повышении госдолга
01 июня 2023 08:23

В Палате представителей США одобрили законопроект о повышении госдолга