В Италии подорожали спагетти и другие макароны – в Европе растут цены на продукты

Так, в Италии цены на спагетти и другие макаронные изделия, составляющие основу рациона жителей страны, за год выросли почти на 17 %. В Германии, крупнейшей экономике ЕС, молочные продукты подорожали на 40 %, а картофель – на 14 %. В Нидерландах почти на 80 % стал дороже сахар, всего же стоимость основных продуктов в стране только за 6 месяцев подскочила на 15 %. В Великобритании ситуация оказалась намного хуже, чем в других странах западной Европы. Здесь цена на простой белый хлеб в течение года возросла на 28 %. По мнению экспертов, причина в том, что компании-поставщики поднимают цены выше себестоимости для сохранения прибыли. По оценкам экономистов, от 10 % до 20 % продовольственной инфляции в Европе можно отнести на счет спекуляций.