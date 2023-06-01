Гладков: Шебекино подверглось обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек ранены

В результате обстрела Шебекино со стороны ВС Украины восемь человек ранены, никто не погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

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Глава региона подчеркнул, что на местности Белгородской области не было и нет противника, присутствуют только российские вооруженные силы, пограничники, ФСБ и Росгвардия. НО массированные обстрелы продолжаются. При этом губернатор отметил, что как только стабилизируется обстановка, эвакуация людей будет возобновлена. Все временные укрытия уже подготовлены для этого. В случае необходимости срочной эвакуации власти предоставят защищенные автомобили, которые будут подаваться прямо к жилым домам, добавил Гладков.