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Гладков: Шебекино подверглось обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек ранены

01 июня 2023 08:39
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В результате обстрела Шебекино со стороны ВС Украины восемь человек ранены, никто не погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости. 

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Глава региона подчеркнул, что на местности Белгородской области не было и нет противника, присутствуют только российские вооруженные силы, пограничники, ФСБ и Росгвардия. НО массированные обстрелы продолжаются. При этом губернатор отметил, что как только стабилизируется обстановка, эвакуация людей будет возобновлена. Все временные укрытия уже подготовлены для этого. В случае необходимости срочной эвакуации власти предоставят защищенные автомобили, которые будут подаваться прямо к жилым домам, добавил Гладков.

# ЧП # Вячеслав Гладков

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