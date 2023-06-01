На предстоящем саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, его участники впервые с момента завершения холодной войны будут рассматривать планы по отражению возможного нападения со стороны России. Такое мнение высказал обозреватель Иэн Дэвис в статье американского портала Responsible Statecraft, пишет ТАСС.

Однако общественности неизвестно о содержимом этих значимых документов. Колумнист указывает на отсутствие открытости и демократичности в вопросах долговременного военного планирования НАТО. Он озвучивает опасения по поводу недостаточности дискуссий и анализов роли Североатлантического альянса в мире и выступает за более широкое информирование общественности и политиков о военных планах.

Эти замыслы будут вынесены на саммит в Вильнюсе в виде тысяч страниц засекреченных документов, и их одобрение предполагает привлечение широкой общественной реакции на политическом уровне. Дэвис также подчеркивает необходимость привлечения независимых экспертов к предварительному рассмотрению документов.