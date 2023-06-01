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В Палате представителей США одобрили законопроект о повышении госдолга

01 июня 2023 08:23
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Новости США. Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга. Таким образом, обрушение фондового рынка и паника в мировой экономики пока откладываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Палате представителей США одобрили законопроект о повышении госдолга -1

За документ проголосовали 314 конгрессменов, против высказались 117. Для положительного решения было достаточно 250 голосов одобрения. Теперь очередь за Сенатом и Байденом. Отношение американского президента к повышению потолка госдолга известно, так что, видимо, дефолт, который стал бы колоссальным ударом по репутации Штатов, временно отменяется. 

# Экономический кризис # Фотофакт

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