В Палате представителей США одобрили законопроект о повышении госдолга

Новости США. Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга. Таким образом, обрушение фондового рынка и паника в мировой экономики пока откладываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За документ проголосовали 314 конгрессменов, против высказались 117. Для положительного решения было достаточно 250 голосов одобрения. Теперь очередь за Сенатом и Байденом. Отношение американского президента к повышению потолка госдолга известно, так что, видимо, дефолт, который стал бы колоссальным ударом по репутации Штатов, временно отменяется.