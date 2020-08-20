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В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

20 августа 2020 08:40
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Новости Италии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в итальянской коммуне Карнай неподалеку от Милана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие-1

По предварительным данным, состав, стоящий на путях, начал движение сам – за панелью управления никого не было. Неуправляемый поезд пустили на тупиковый путь. Он проехал 10 километров, прежде чем врезался в заграждение.  

В результате происшествия пострадали 3 человека. Среди них два машиниста, которые получили незначительные травмы, и единственный пассажир.  

В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие-4

В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие-6

По факту инцидента проводится расследование.  

# Авария # Фотофакт

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