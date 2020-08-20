В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

Новости Италии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в итальянской коммуне Карнай неподалеку от Милана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, состав, стоящий на путях, начал движение сам – за панелью управления никого не было. Неуправляемый поезд пустили на тупиковый путь. Он проехал 10 километров, прежде чем врезался в заграждение.

В результате происшествия пострадали 3 человека. Среди них два машиниста, которые получили незначительные травмы, и единственный пассажир.