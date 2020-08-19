На президентских выборах в США соперником Дональда Трампа станет Джозеф Байден

Новости США. Теперь официально: соперником Дональда Трампа на главных выборах страны станет Джозеф Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидатуру бывшего вице-президента утвердили на национальном съезде Демократической партии, который в эти дни впервые за все время проходит в виртуальном формате. В ходе онлайн-голосования политик получил большинство голосов делегатов.