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В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака

19 августа 2020 15:59
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Новости Германии. В Берлине расследуют серию автомобильных аварий, в результате которых пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака-1

Местная прокуратура не исключает, что это ДТП совершено намеренно и является террористическим нападением. Вечером 18 августа мужчина на автомобиле въехал в несколько машин, после чего поставил на крышу транспортного средства коробку, заявив, что в ней находятся боеприпасы.

В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака-4

Вскрыв ящик, саперы обнаружили лишь инструменты. Виновника ДТП задержали. Им оказался 30-летний уроженец Ирака, предположительно имеющий психические проблемы.    

В результате аварии одна из транспортных артерий Берлина была полностью перекрыта несколько часов. На дороге застряли около 300 человек.  

# Авария # Фотофакт

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