В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака

Новости Германии. В Берлине расследуют серию автомобильных аварий, в результате которых пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Берлине расследуют серию автомобильных аварий, в результате которых пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местная прокуратура не исключает, что это ДТП совершено намеренно и является террористическим нападением. Вечером 18 августа мужчина на автомобиле въехал в несколько машин, после чего поставил на крышу транспортного средства коробку, заявив, что в ней находятся боеприпасы.
Вскрыв ящик, саперы обнаружили лишь инструменты. Виновника ДТП задержали. Им оказался 30-летний уроженец Ирака, предположительно имеющий психические проблемы.
В результате аварии одна из транспортных артерий Берлина была полностью перекрыта несколько часов. На дороге застряли около 300 человек.