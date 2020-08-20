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В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт

20 августа 2020 08:34
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Новости США. Свыше 360 новых очагов возгорания появились в Калифорнии из-за гроз и молний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт-1

Тысячи людей в центральной части региона получили распоряжение об эвакуации.

По всему штату объявлено чрезвычайное положение. На борьбу с огненной стихией брошены все имеющиеся силы.

Специалисты выполняют свой долг даже ценой собственной жизни. Накануне разбился вертолет, который сбрасывал воду над холмистой местностью. Пилот погиб.

В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт-4

В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт-6

В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт-8

Сильнейшая жара и порывистый ветер способствуют распространению пламени, осложняя работу пожарных.

# ЧП # Фотофакт

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