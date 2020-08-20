В Калифорнии во время тушения пожаров разбился вертолёт

Новости США. Свыше 360 новых очагов возгорания появились в Калифорнии из-за гроз и молний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей в центральной части региона получили распоряжение об эвакуации.

По всему штату объявлено чрезвычайное положение. На борьбу с огненной стихией брошены все имеющиеся силы.

Специалисты выполняют свой долг даже ценой собственной жизни. Накануне разбился вертолет, который сбрасывал воду над холмистой местностью. Пилот погиб.