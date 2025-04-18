Самые позорные теледебаты кандидатов в президенты Польши! Что произошло? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Продолжаем отслеживать ситуацию перед выборами в соседней Польше. По данным опроса CBOS, опубликованным 11 апреля 2025 года, поддержка кандидатов выглядит следующим образом: Рафал Тшасковски от Гражданской коалиции – 33 %, Кароль Навроцкий от «Права и справедливости» – 25 %, Славомир Ментцен от «Конфедерация» – 17 %. Однако опрос, проведенный United Surveys для Wirtualna Polska, после недавних телевизионных дебатов, показал, что поддержка Тшасковского снизилась на 4,8 процентных пункта за неделю, тогда как у Навроцкого поднялась на 5,4 процентных пункта. Дебаты оказали существенное влияние на предпочтения избирателей. Поддержка Рафала Тшасковского и Славомира Ментцена упала, а популярность Навроцкого возросла. Национальная избирательная комиссия одобрила 13 кандидатов для участия в президентских выборах 2025 года, но первые дебаты, которые прошли вечером 14 апреля, надолго останутся в анналах польской политики, но скорее как позорная страница.

Алексей Дзермант:

Telewizja Republika попыталась организовать битву титанов, на приглашение откликнулись около десяти кандидатов, создав на сцене настоящую толпу претендентов на пост главы польского государства. Однако отсутствовала ключевая фигура – лидер опросов Тшасковски, отсутствие которого бросило тень на событие с самого начала и стало одной из главных тем последующих обсуждений. Было ли это высокомерием, трусостью или, может быть, стратегическим ходом? Каковы бы ни были причины, пустая кафедра стала молчаливым символом разногласий и напряженности, царящих на польской политической сцене.

Проанализируем, что же говорили претенденты на пост президента Польши, чтобы понять, что происходит в головах польской «элиты». Первый раунд вопросов касался фундаментальной темы – безопасности Польши в контексте потенциальной войны и международных угроз. Навроцкий дал твердые обещания: «Я буду стремиться к расторжению одностороннего Миграционного пакта», –заверив при этом, что не будет отправлять польские войска в Украину.

Славомир Ментцен пошел еще дальше, твердо заявив: «Если я стану президентом, ни один польский солдат не окажется в Украине. Ни один польский солдат не погибнет на Донбассе или в Крыму».

Другой претендент Адриан Зандберг обратил внимание на необходимость расширения польской военной промышленности. Он говорит: «Опыт Украины показывает, насколько обманчиво полагаться на то, как близкие союзники будут снабжать, когда страна обороняется. Мы пренебрегли нашей химической и сталелитейной промышленностью». Он также раскритиковал нынешнее состояние польской армии: «Позор, что солдаты сами покупают себе обувь». Артур Бартошевич задал алармистский тон, говоря о беспомощности общества: «Кто из вас знает, где находится пункты эвакуации и где находятся гражданские постройки? Все говорят банальности одну за другой. И так уже 30 лет».

Шимон Головня подчеркнул личный аспект безопасности, упомянув свою жену – летчицу самолета-истребителя – и похвалил польских солдат. Иоанна Сенишин заявила, что войны не будет, и призвала сократить расходы на оборону с запланированных 5 % ВВП до 3 % или 3,5 %.

Алексей Дзермант:

Дискуссия о международной политике выявила глубокие различия в представлениях о месте Польши в Европе и мире. Головня подчеркнул силу Польши, обусловленную членством в ЕС, сославшись на наследие Леха Качиньского, который привел Польшу в Союз.

Это вызвало немедленную реакцию Марека Якубяка: «Ради Бога! Речь шла о другом ЕС! Мне больно, что немцам позволено делать в Польше все, что они хотят».

Зандберг также сослался на слова Леха Качиньского, призывавшего к более глубокому сотрудничеству в Европе: «У нас должно быть больше Европы, а не меньше, господин Марек», – так он отвечал своему оппоненту. – «Если Европа развалится, мы окажемся в незавидном положении».

А Навроцкий объявил об изменении отношений с Германией, обвинив премьер-министра Туска в «преклонении перед канцлером Германии», и призвал к партнерским отношениям с Украиной. Он подчеркнул лозунг: «Польша прежде всего, поляки прежде всего».

Ментцен вновь заявил о своем несогласии с последующими договорами ЕС, отменяющими вето Польши, с так называемым «Зеленым соглашением» и пактом, согласно которому Польша должна принимать мигрантов, отправленных из Германии.