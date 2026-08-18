Два человека погибли во время стрельбы в школе на Филиппинах

Трагические события произошли на Филиппинах. В одной из школ ученик открыл огонь по одноклассникам и учителям. Погибли два человека. Это уже второй подобный случай в стране менее чем за два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению властей подросток пронес на территорию учебного заведения винтовку и пистолет, зашел в класс, выстрелил в учителя, но промахнулся. После этого стал ходить по аудиториям, открывая беспорядочный огонь. Был убит один из учеников, еще двое получили ранения. В школе возникла паника, дети и педагоги выбегали на улицу или пытались спрятаться в классах. В итоге, нападавший покончил с собой. Подобный случай произошел в июне в городе Таклобан. Тогда жертвами двух юных стрелков стали три человека, около 20 получили ранения.