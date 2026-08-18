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Города в Украине могут стать непригодными для жизни зимой – BZ

18 августа 2026 08:30
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Города в Украине могут стать непригодными для жизни зимой – BZ-0

При продолжении энергодефицита на территории Украины ряд крупных городов в зимний период станут неподходящими для жизни, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

В статье приводятся данные: с 2022 года в стране идет сокращение генерирующих мощностей с 60 до 12 ГВт. Энергетический дефицит составляет 5-6 ГВт, его увеличение, указывает автор, может произойти в два раза.

Зимой 2025 года в квартирах Киева опущение температуры фиксировалось до –10°C, в строениях «буквально образовывался лед», напоминает BZ.

Ранее Владимир Зеленский о предстоящей зиме в Украине говорил как об «очень тяжелой».

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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