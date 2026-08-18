На юге Польши из-за опасных водорослей вымирают водоемы

В Польше аномальная жара привела к экологической катастрофе на юге страны. В Силезском воеводстве водоемы становятся токсичными. Причина – цветение золотистых водорослей, которые отравляют воду и делают ее непригодной для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только на Гливицком канале, который является популярным местом отдыха поляков, погибло около 300 килограммов рыбы. И это предварительные данные. Власти были вынуждены закрыть канал для посещения. Экологи называют ситуацию катастрофической. При том, что подобное происходит не в первый раз. В 2025 году было потеряно около тонны рыбы. По мнению экспертов, местное руководство и правительственные организации ничего не делают для исправления ситуации.

Богдан Взентек, ихтиолог, доцент университета в Ольштыне:

Никаких мер не было принято, и, вероятно, в ближайшее время они не будут приняты, поэтому подобные ситуации будут периодически повторяться. Хотя бы потому, что группа по урегулированию кризисных ситуаций и Польское управление водного хозяйства совершенно некомпетентны и не могут полностью справиться с проблемой.

Неблагоприятно на экологическую обстановку влияют и промышленные предприятия края. Как установило Высшее контрольно‑ревизионное управление Польши, шахты Силезского воеводства ежегодно сбрасывают в бассейны рек Одера и Вислы в среднем 183 миллиона кубометров воды. Это примерно полтора миллиона тонн соли.