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В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков

22 июня 2021 10:13
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Новости Италии. Медиков, которые не привились от COVID-19, начали отстранять от работы в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков-1

Кампания по вакцинации стартовала еще зимой. А 1 апреля Совет министров принял декрет, согласно которому все сотрудники системы здравоохранения должны пройти иммунизацию. В случае отказа работника могли перевести на должность, где контакт с коллегами и пациентами минимален, однако лишь при наличии вакансии. Если же такой работы нет, сотрудника просто отстраняют от работы без сохранения заработной платы до конца 2021 года.

В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков-4

Согласно последним данным, в Италии до сих пор не вакцинировались порядка 46 тысяч медиков. Если в ближайшее время они не пройдут процедуру, могут потерять работу.

# Коронавирус # Фотофакт

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