В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков

Новости Италии. Медиков, которые не привились от COVID-19, начали отстранять от работы в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кампания по вакцинации стартовала еще зимой. А 1 апреля Совет министров принял декрет, согласно которому все сотрудники системы здравоохранения должны пройти иммунизацию. В случае отказа работника могли перевести на должность, где контакт с коллегами и пациентами минимален, однако лишь при наличии вакансии. Если же такой работы нет, сотрудника просто отстраняют от работы без сохранения заработной платы до конца 2021 года.