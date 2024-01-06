Американский самолёт совершил экстренную посадку – прямо в полёте выпал иллюминатор

Авиалайнер должен был отправиться в аэропорт калифорнийского Онтэрио. Однако вскоре после взлета выпал один из иллюминаторов. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань из-за непредвиденных обстоятельств. Как сообщают экстренные службы, никто из пассажиров или персонала не пострадал. Власти выясняют причины инцидента.