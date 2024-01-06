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Американский самолёт совершил экстренную посадку – прямо в полёте выпал иллюминатор

06 января 2024 10:54
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Самолет американской авиакомпании совершил экстренную посадку в Портленде из-за разгерметизации салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский самолёт совершил экстренную посадку – прямо в полёте выпал иллюминатор-1

Авиалайнер должен был отправиться в аэропорт калифорнийского Онтэрио. Однако вскоре после взлета выпал один из иллюминаторов. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань из-за непредвиденных обстоятельств. Как сообщают экстренные службы, никто из пассажиров или персонала не пострадал. Власти выясняют причины инцидента.

# Самолет

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