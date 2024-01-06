До 126 человек выросло число погибших в результате землетрясений в Японии

Число погибших в результате ряда землетрясений в Японии выросло до 126. Еще более 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные службы, спасатели, полиция и силы самообороны продолжают работать в зоне бедствия. Местные жители также принимают активное участие в разборе завалов и устранении последствий катаклизма. На данный момент более 50 тысяч домов все еще остаются отрезанными от водо- и электроснабжения. Напомним, в начале недели в японском море были зафиксированы несколько мощнейших подземных толчков, которые впоследствии вызвали цунами на восточном побережье страны.