В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся

Новости Италии. Крупное ДТП произошло на трассе в итальянской провинции Форджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, на большой скорости врезался в грузовик и перевернулся. Авария стала смертельной для 12 человек. Еще нескольким пострадавшим оказывают помощь медики. По предварительным данным, все погибшие и травмированные – выходцы из стран Африки. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.