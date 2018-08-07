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В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся

07 августа 2018 12:14
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Новости Италии. Крупное ДТП произошло на трассе в итальянской провинции Форджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся-1

Микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, на большой скорости врезался в грузовик и перевернулся. Авария стала смертельной для 12 человек. Еще нескольким пострадавшим оказывают помощь медики. По предварительным данным, все погибшие и травмированные – выходцы из стран Африки. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся-4

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся-6

# Авария # Фотофакт

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