Природный пожар, который сейчас бушует на территории Калифорнии, назвали крупнейшим в истории штата

Новости США. Пламя охватило сразу несколько округов: Лейк, Мендосино и Колуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадь уже превысила 114 тысяч гектаров. Со стихией борются около четырех тысяч специалистов.