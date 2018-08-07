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Природный пожар, который сейчас бушует на территории Калифорнии, назвали крупнейшим в истории штата

07 августа 2018 08:53
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Новости США. Пламя охватило сразу несколько округов: Лейк, Мендосино и Колуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный пожар, который сейчас бушует на территории Калифорнии, назвали крупнейшим в истории штата -1

Его площадь уже превысила 114 тысяч гектаров. Со стихией борются около четырех тысяч специалистов.

Природный пожар, который сейчас бушует на территории Калифорнии, назвали крупнейшим в истории штата -4

Природные пожары бушуют в 13 штатах. По данным пожарной службы, их насчитывается не менее 89-ти. Общая площадь возгорания составляет почти 17 тысяч квадратных километров.

Природный пожар, который сейчас бушует на территории Калифорнии, назвали крупнейшим в истории штата -7

 

# Пожары # Фотофакт

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