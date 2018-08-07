Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью

Новости Индонезии. С индонезийского Ломбока продолжается экстренная эвакуация местных жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасную зону покинули уже около 20 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи – иностранные граждане. В портах по-прежнему собираются толпы людей. Еще несколько сотен путешественников ожидают отправки на Бали. Власти предполагают, что к вечеру всех туристов вывезут с Ломбока. Тем временем минувшей ночью произошел еще один мощный подземный толчок.

Сейсмологи зафиксировали его очаг магнитудой 5,5 в северной части острова. Спасательные операции не прекращаются.