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Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью

07 августа 2018 11:50
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Новости Индонезии. С индонезийского Ломбока продолжается экстренная эвакуация местных жителей и туристов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью-1

Опасную зону покинули уже около 20 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи – иностранные граждане. В портах по-прежнему собираются толпы людей. Еще несколько сотен путешественников ожидают отправки на Бали. Власти предполагают, что к вечеру всех туристов вывезут с Ломбока. Тем временем минувшей ночью произошел еще один мощный подземный толчок.

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью-4

Сейсмологи зафиксировали его очаг магнитудой 5,5 в северной части острова. Спасательные операции не прекращаются.

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью-7

Во многие районы специалистам не удается добраться из-за сильнейших разрушений. Тяжелой техники для разбора завалов не хватает. Под руинами зданий все еще находятся люди. По последним данным, число жертв природного катаклизма приближается к сотне. Раненых почти втрое больше.

Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью-10

# Землетрясение # Фотофакт

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