Мощный подземный толчок произошел в Индонезии минувшей ночью

Новости Индонезии. С индонезийского Ломбока продолжается экстренная эвакуация местных жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. С индонезийского Ломбока продолжается экстренная эвакуация местных жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасную зону покинули уже около 20 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи – иностранные граждане. В портах по-прежнему собираются толпы людей. Еще несколько сотен путешественников ожидают отправки на Бали. Власти предполагают, что к вечеру всех туристов вывезут с Ломбока. Тем временем минувшей ночью произошел еще один мощный подземный толчок.
Сейсмологи зафиксировали его очаг магнитудой 5,5 в северной части острова. Спасательные операции не прекращаются.
Во многие районы специалистам не удается добраться из-за сильнейших разрушений. Тяжелой техники для разбора завалов не хватает. Под руинами зданий все еще находятся люди. По последним данным, число жертв природного катаклизма приближается к сотне. Раненых почти втрое больше.