Новости Италии. В Италии мигранты устроили пожар в лагере для беженцев. Так они намеревались повлиять на власти Евросоюза и изменить действующие правила приёма беженцев в ЕС.

Инцидент произошёл на острове Лампедуза. Пожар начался после того, как проживающие в центре для мигрантов подожгли в комнатах матрасы. Вскоре пламя охватило одно из зданий приюта.

На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Ущерб от этой протестной акции ещё предстоит выяснить.

Задержаны четыре подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.