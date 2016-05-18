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В Италии мигранты устроили пожар в лагере для беженцев

18 мая 2016 08:06
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Новости Италии. В Италии мигранты устроили пожар в лагере для беженцев. Так они намеревались повлиять на власти Евросоюза и изменить действующие правила приёма беженцев в ЕС.

Инцидент произошёл на острове Лампедуза. Пожар начался после того, как проживающие в центре для мигрантов подожгли в комнатах матрасы. Вскоре пламя охватило одно из зданий приюта.

На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Ущерб от этой протестной акции ещё предстоит выяснить.

Задержаны четыре подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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