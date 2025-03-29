В Италии металлурги устроили масштабную акцию протеста

На фоне эскалации трудовых споров, охвативших европейский континент, Италия стала еще одной ареной массовых акций протеста. Многотысячные колонны промышленников заполнили городские артерии, демонстрируя единство в отстаивании своих прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы выступили организаторами 8-часовой стачки рабочих металлургических предприятий. Манифестации парализовали работу сталелитейных заводов в Генуе, Болонье и Брешии. Катализатором недовольства послужило окончание срока действия коллективного национального трудового договора 9 месяцев назад. Основное требование протестующих – возобновление переговоров с ассоциацией работодателей для заключения нового трудового соглашения. Среди инициатив – повышение заработной платы и создание безопасных условий на рабочих местах. Сталевары также добиваются сокращения рабочего дня на вредных производствах металлообрабатывающей промышленности Италии.

Союз работодателей не просто отклонил предложения профсоюзов о возобновлении переговоров, но и выдвинул свои собственные встречные предложения, которые существенно отличаются от наших требований. В ответ на запрос о повышении зарплаты на 280 евро они предлагают только инфляционный расчет, который может составить от 40 до 60 евро.

Однако бастующие не ограничиваются лишь экономическими требованиями. Звучит и критика в адрес властей, увлеченных «зелеными» инициативами в ущерб традиционной промышленности. По словам металлургов, стремление к экологической чистоте оборачивается уничтожением фабрик с вековой историей. Этот процесс, уверены протестующие, станет дополнительным ударом по и без того хрупкому рынку труда.