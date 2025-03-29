В Италии металлурги устроили масштабную акцию протеста
На фоне эскалации трудовых споров, охвативших европейский континент, Италия стала еще одной ареной массовых акций протеста. Многотысячные колонны промышленников заполнили городские артерии, демонстрируя единство в отстаивании своих прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профсоюзы выступили организаторами 8-часовой стачки рабочих металлургических предприятий. Манифестации парализовали работу сталелитейных заводов в Генуе, Болонье и Брешии. Катализатором недовольства послужило окончание срока действия коллективного национального трудового договора 9 месяцев назад.
Основное требование протестующих – возобновление переговоров с ассоциацией работодателей для заключения нового трудового соглашения. Среди инициатив – повышение заработной платы и создание безопасных условий на рабочих местах. Сталевары также добиваются сокращения рабочего дня на вредных производствах металлообрабатывающей промышленности Италии.
Союз работодателей не просто отклонил предложения профсоюзов о возобновлении переговоров, но и выдвинул свои собственные встречные предложения, которые существенно отличаются от наших требований. В ответ на запрос о повышении зарплаты на 280 евро они предлагают только инфляционный расчет, который может составить от 40 до 60 евро.
Однако бастующие не ограничиваются лишь экономическими требованиями. Звучит и критика в адрес властей, увлеченных «зелеными» инициативами в ущерб традиционной промышленности. По словам металлургов, стремление к экологической чистоте оборачивается уничтожением фабрик с вековой историей. Этот процесс, уверены протестующие, станет дополнительным ударом по и без того хрупкому рынку труда.
Кристина Плацци, секретарь федерации рабочих и служащих металлообрабатывающей промышленности:
Мы надеемся, что эта кульминационная акция даст хороший толчок, потому что цикл собраний, который мы провели, показал заинтересованных людей, людей, которые хотят отстоять промышленность своей страны. Только так можно перезапустить государство, правительству которого необходимо начинать поддерживать своих рабочих.