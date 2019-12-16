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В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада

16 декабря 2019 09:06
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Новости Китая. Несколько десятков авиарейсов отменены в пекинском аэропорту «Шоуду» из-за снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие вылеты задерживаются.

В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада-1

Самолёт, который должен был отправиться в Минск, вылетит на час позже. Осадки в городе не прекращаются с вечера 15 декабря.

Администрация воздушной гавани дополнительно привлекла 400 рабочих и 67 специализированных машин для расчистки снега и наледи. Однако сотрудники не справляются с таким объёмом работ.

В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада-4

Погодные условия усугубляются еще и сильным туманом, синоптики выпустили предупреждение о том, что в разных районах города видимость может сократиться до 500 метров.

# Снегопады # Фотофакт

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