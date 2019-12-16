В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада

Новости Китая. Несколько десятков авиарейсов отменены в пекинском аэропорту «Шоуду» из-за снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие вылеты задерживаются.

Самолёт, который должен был отправиться в Минск, вылетит на час позже. Осадки в городе не прекращаются с вечера 15 декабря.

Администрация воздушной гавани дополнительно привлекла 400 рабочих и 67 специализированных машин для расчистки снега и наледи. Однако сотрудники не справляются с таким объёмом работ.