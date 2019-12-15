Прямой эфир

Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США

15 декабря 2019 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые из США товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт в том числе об автомобилях и автозапчастях.

Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США-1

Ранее аналогичная мера была предпринята Соединенными Штатами в отношении товаров из Поднебесной. Напомним, в октябре США и Китаю удалось частично договориться.

Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США-4

Пекин пообещал нарастить закупки американской сельхозпродукции, а Вашингтон со своей стороны обязался не повышать с 25 до 30 % пошлины на импорт в объеме 250 миллиардов долларов.

# Налоги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт
15 декабря 2019 11:55

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

На Тайване мужчина жёг канистры с бензином в квартире и спровоцировал пожар
15 декабря 2019 11:50

На Тайване мужчина жёг канистры с бензином в квартире и спровоцировал пожар

Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе
14 декабря 2019 16:35

Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе