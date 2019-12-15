Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США

Новости мира. Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые из США товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт в том числе об автомобилях и автозапчастях.
Новости мира. Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые из США товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт в том числе об автомобилях и автозапчастях.
Ранее аналогичная мера была предпринята Соединенными Штатами в отношении товаров из Поднебесной. Напомним, в октябре США и Китаю удалось частично договориться.
Пекин пообещал нарастить закупки американской сельхозпродукции, а Вашингтон со своей стороны обязался не повышать с 25 до 30 % пошлины на импорт в объеме 250 миллиардов долларов.