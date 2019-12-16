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В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников

16 декабря 2019 09:16
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Новости Австралии. Около 20 зданий к западу от Сиднея уничтожены лесным пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников-1

Специалисты не смогли удержать пламя, и теперь оно угрожает сотням жилых домов и ботаническому саду. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению огня. Пожары охватили уже почти 400 тысяч гектаров в национальных парках Голубых гор.

В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников-4

О возможной эвакуации предупреждены пять районов штата, еще в 21 введен полный запрет на разведение огня и посещение леса. На территории Нового Южного Уэльса зарегистрировано 108 очагов возгорания. В борьбе со стихией задействованы более двух тысяч пожарных и сотни единиц спецтехники.

# Пожар # Фотофакт

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