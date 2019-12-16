В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников

Новости Австралии. Около 20 зданий к западу от Сиднея уничтожены лесным пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты не смогли удержать пламя, и теперь оно угрожает сотням жилых домов и ботаническому саду. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению огня. Пожары охватили уже почти 400 тысяч гектаров в национальных парках Голубых гор.