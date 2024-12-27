В Италии из-за непогоды прекратили поиски пропавших 22 декабря альпинистов

В Италии из-за непогоды прекратили поиски пропавших альпинистов. Спасатели сами оказались в плену, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель и сильный ветер существенно осложнили их работу. Двое суток специалисты провели на высоте более двух километров и спуститься смогли, только когда расчистили канатную дорогу. Напомним, альпинисты пропали еще 22 декабря. С тех пор связи с ними нет.