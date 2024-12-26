На месте крушения самолёта Azerbaijan Airlines обнаружили ещё один чёрный ящик

В Казахстане продолжается расследование авиакатастрофы. На месте крушения самолета азербайджанских авиалиний обнаружен еще один черный ящик. Он будет передан специалистам и в последующем, вероятно, прольет свет на эту трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ней сегодня говорили и в Астане. Там правительственная комиссия провела заседание штаба. Обсуждали расследование причин авиакатастрофы, а также оказание помощи семьям погибших и поддержки пострадавшим. Делать выводы и давать какие-либо комментарии по поводу причин случившегося на заседании отказались. Хотя именно этот вопрос волнует больше всего, ведь версий было несколько. Стая птиц или атака беспилотниками. А вот техническую неисправность можно исключить. В последний раз судно проходило полный техосмотр в октябре, а управлял самолетом опытный экипаж.

Маулен Ашимбаев, председатель сената Парламента Казахстана:

Работает специальная комиссия. Вовлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России, то есть вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. И сразу делать какие-то выводы по фотографиям – это спекуляция и необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки сейчас не правильно и не этично.

Пока на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, жители Баку несут цветы к мемориальной доске в аэропорту столицы. Там почтили память погибших в авиакатастрофе под Актау минутой молчания. Напомним, накануне лайнер азербайджанской авиакомпании рухнул в окрестностях казахстанского города Актау. По официальным данным, погибли 38 пассажиров. В связи с трагедией в Азербайджане объявлен день траура. У здания посольства этой страны в Минске приспущен флаг в память о жертвах авиакатастрофы.