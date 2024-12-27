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Парламент Молдовы принял новую стратегию обороны – главной угрозой названа Россия

27 декабря 2024 06:47
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Парламент Молдовы принял новую стратегию обороны. Главной угрозой названа Россия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Молдовы принял новую стратегию обороны – главной угрозой названа Россия-2

В документе утверждается, что одной из возможных целей Москвы является создание военного коридора до молдавских границ. Это, в свою очередь, угрожает конституционному строю и государственности республики. Стратегию представил министр обороны. Депутаты приняли ее в первом чтении. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность текущей политической ситуацией в Молдове, заявив, что страна превращается в плацдарм для противостояния с Москвой.

# Международная политика

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