В Канаде из-за пожара эвакуируют целый город

Новости Канады. Чрезвычайное происшествие в Канаде. Здесь из-за пожара эвакуируют целый город.

Форт-Мак-Марри покидают все его жители, а это около 80 тысяч человек. Практически полностью сгорели кварталы в нескольких районах на окраине, огонь приближается к центральной части.

К чрезвычайному происшествию привели лесные пожары. Усугубляет положение установившаяся жара и сильный ветер. Известно, что единственная дорога, ведущая из города, – в огне. Пожары в этом районе считаются весьма опасными, поскольку там расположено крупное нефтяное месторождение. На борьбу со стихией дополнительно направлены сто спасателей и вертолет. О пострадавших пока не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.