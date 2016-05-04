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В Детройте отменили школьные занятия: учителя бастуют и требуют увеличения финансирования образования

04 мая 2016 07:55
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Новости США. Школьники американского города Детройт остались без учителей.   Преподаватели не выходят на работу, требуя улучшения условий труда. В частности, они жалуются на серьёзную переполненность школьных классов и аварийное состояния ряда учебных помещений.

Главное требование – увеличение финансирования образовательной сферы. Занятия отменены в 94 из 97 школ. В результате уроки пропускают около 50 тысяч учащихся.

Законы штата Мичиган, в котором расположен Детройт, запрещают преподавателям проводить забастовки, поэтому учителя формально берут больничный, чтобы участвовать в стачке, не нарушая законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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