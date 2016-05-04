В Берлине 19 туристов едва не погибли во время катания на воздушном шаре

Новости Германии. В Берлине катание на воздушном шаре едва не закончилось трагедией. На столицу Германии с высоты птичьего полёта решили взглянуть 19 туристов. Однако, когда корзина с людьми поднялась на высоту в 150-метров, погода резко ухудшилась. Сильный ветер начал раскачивать воздушный шар. Аэростат стал неуправляемым. Продолжался экстремальный полёт около получаса. После этого шар всё же удалось опустить на землю.

Сейчас выясняется, мог ли аттракцион в принципе работать в этот день, учитывая, что синоптики прогнозировали усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.