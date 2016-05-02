В историческом центре Нью-Йорка сгорела церковь, включенная в список достопримечательностей города

Новости США. В историческом центре Нью-Йорка, Манхэттене, сгорел кафедральный собор святого Саввы. Пламя охватило первый этаж храма и в считанные минуты добралось до крыши. Пострадали три человека – травмы получены от разлетевшихся при горении кирпичей.

Отмечу, что пожару присвоили четвертый уровень сложности из пяти. Церковь потушили, но установить, что же послужило причиной возгорания, не удалось. Непонятно и подлежит ли восстановлению сам храм, который включен в список достопримечательностей Большого Яблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.