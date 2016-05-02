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Северная Корея запретила жениться и умирать: страна готовится к первому за 36 лет съезду Трудовой партии

02 мая 2016 16:18
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Новости Северной Кореи. КНДР масштабно готовится к первому за 36 лет съезду Трудовой партии Кореи. В государстве на этот период даже запретили проводить такие ритуалы, как свадьба и похороны. Дело в том, что они требуют участия большого количества людей. А это, по мнению властей, плохо для безопасности на улицах Пхеньяна.

Кстати, ограничен и въезд в столицу страны утренней свежести. Такой особый период контроля продлится до конца съезда рабочей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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