Полиция Парижа начала зачистку города от стихийно возникших лагерей беженцев

Новости Франции. В Париже зачищают стихийно возникшие лагеря беженцев. На данный момент полиция ликвидирует палаточное поселение в районе станции метро «Сталинград», где проживает около тысячи нелегалов. Большинство из них – выходцы из Судана и Афганистана. Беженцев направят в миграционный центр. В дальнейшем тех, кому откажут в убежище, вышлют обратно на родину.

Движение транспорта на близлежащих улицах полностью перекрыто. Район оцеплен. К новым местам проживания мигрантов доставят специальные автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.