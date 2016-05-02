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Полиция Парижа начала зачистку города от стихийно возникших лагерей беженцев

02 мая 2016 12:55
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Новости Франции. В Париже зачищают стихийно возникшие лагеря беженцев. На данный момент полиция ликвидирует палаточное поселение в районе станции метро «Сталинград», где проживает около тысячи нелегалов. Большинство из них – выходцы из Судана и Афганистана. Беженцев направят в миграционный центр. В дальнейшем тех, кому откажут в убежище, вышлют обратно на родину.

Движение транспорта на близлежащих улицах полностью перекрыто. Район оцеплен. К новым местам проживания мигрантов доставят специальные автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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